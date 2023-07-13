تجاوز التسعين.. أكبر عريس سعودي: هذه نصيحتي للعزاب

قصة احتفال السعودي ناصر بن دحيم بن وهق المرشدي العتيبي البالغ من العمر 90 عاماً، بزواجه في محافظة عفيف للمرة الخامسة، أصبحت حديث منصات وسائل الإعلام المختلفة، في الوقت الذي راج لحفيده مقطع فيديو وهو يقول: "مبروك جدي هذا العرس، وبالرفاه والبنين".

وفي حديث ناصر دحيم لقناة "العربية": "إقبالي على الزواج كونه سُنة، وفيه حفظ لدين الإسلام وللزوج والزوجة والرفاق والأحباب، وهذا من فضل رب العالمين".

تجاوز التسعين.. أكبر عريس سعودي يتحدث ويوجه نصائح للعزاب أثناء قضائه "شهر العسل"#صباح_العربية#السعودية pic.twitter.com/qMA6y1zxfj — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 12, 2023

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وأضاف دحيم ضاحكاً: "أريد أن أتزوج مرة ثانية بعد، فالحياة الزوجية هي الإيمان والعزة لله رب العالمين، وهي راحة الإنسان ومتاع الحياة الدنيا، والزواج هو سر بقائي بصحة جيدة، وأناشد الشباب الرافضين للزواج بأن يقبلوا على الزواج إن أرادوا حفظ الدين ومتاع الحياة الدنيا".

وتابع: "أنا سعيد في شهر العسل، فالزواج هو راحة جسدية ومتاع، والكبر لا يمنع الزواج، فلدي 4 أولاد وولد متوفى، وأصبح لأبنائي أبناء حاليًا، ولا زلتُ أريد إنجاب أطفال آخرين".