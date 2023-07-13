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اشعة تبين وجود المفتاح في حلق الشخص
اشعة تبين وجود المفتاح في حلق الشخص

أربعيني سعودي يبتلع مفتاح سيارته.. وهذا ما حدث

اعترف المريض للأطباء المعالجين أنه ابتلع المفتاح أثناء لهوه به

العربية.نت - حامد القرشي
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تمكن فريق طبي بمدينة القنفذة السعودية من استخراج مفتاح سيارة عالق بالجهاز التنفسي لمريض أربعيني، في عملية استغرقت 15 دقيقة عن طريق المنظار، وأسفرت عن إنقاذ حياته.

وأوضحت صحة مدينة القنفذة أن المريض، البالغ من العمر 49 عاماً، وصل لقسم الطوارئ وهو يعاني من انسداد بمجرى التنفس، ليتضح بعد الفحص السريري والأشعة وجود مفتاح سيارة عالق في القصبة الهوائية.

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واعترف المريض للأطباء المعالجين بأنه ابتلع المفتاح أثناء لهوه به، ما تسبب له في حالة اختناق جزئي تطلب التدخل الجراحي عن طريق المنظار لاستخراج الجسم المعدني العالق.

وتقرر فورًا إدخال المريض قسم العمليات وتكثيف العناية الصحية له لكونه مريض قلب، وتم إجراء التدخل الجراحي عن طريق المنظار واستخراج المفتاح، ومن ثم متابعة الحالة عن طريق قسم التنويم لحين استقرار حالته الصحية وخروجه بالسلامة.

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