بعد توقف سنوات.. عودة الحفلات الغنائية في نجران

بعد توقف عن الفعاليات الغنائية والأمسيات الشعرية في منطقة نجران، يأتي صيف هذا العام محملاً بالكثير من الفعاليات وسط تعطش من جمهور المنطقة وزوارها، حيث يحيي اليوم الجمعة الفنان خالد عبدالرحمن أولى الحفلات الغنائية، ضمن فعاليات جولة المملكة، التي تستهدف العديد من المناطق، بتنظيم من هيئة الترفية، وتنفيذ روتانا.

كما يحيى غداً الشعراء عبدالله عبيان وسليمان المانع، والمنشد عبدالله الفروان، أمسية شعرية بتنظيم أمانة نجران ضمن فعاليات صيف نجران، والذي يحتوي على فعاليات على مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تناسب ثقافة المجتمع وتلبي رغباتهم، من بين هذه الأنشطة، إقامة أمسيات شعرية تجمع الشعراء المحليين، ومشاركة فرقة نجران الشعبية في أداء الألوان الفلكلورية التي تشتهر بها المنطقة.

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