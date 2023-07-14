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U.S. Secretary of State Antony Blinken meets with Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan, in Riyadh, Saudi Arabia, June 7, 2023. REUTERS/Ahmed Yosri/Pool
الأمير فيصل بن فرحان وبلينكن خلال لقاء في الرياض بيونيو الماضي (أرشيفية)

فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن المستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الأميركي أوجه توطيد العلاقات الثنائية

العربية.نت
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بلينكن: سنتصدى وحلفاؤنا "لأي عدوان" من كوريا الشمالية أميركا كوريا الشمالية بلينكن: سنتصدى وحلفاؤنا "لأي عدوان" من كوريا الشمالية

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال، استعراض أوجه توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وتعزيزها في مختلف المجالات.

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كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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