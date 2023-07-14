فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن المستجدات الإقليمية والدولية

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال، استعراض أوجه توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وتعزيزها في مختلف المجالات.

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كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.