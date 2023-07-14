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الكميات التي تم ضبطها
الكميات التي تم ضبطها
السعودية

في علب "جبن وزعتر".. السعودية تحبط تهريب أكثر من 130 ألف حبة كبتاغون

بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

الرياض - العربية.نت
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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة - شمال السعودية - من إحباط محاولة تهريب (130,635) حبة كبتاغون، عُثِر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من حبوب "الكبتاغون" مُخبأة في علب تحتوي على جبن مغطى بالزعتر"، وذلك بإخفائها داخل قطع الجبن.

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وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

الكبتاجون في الزعتر
الكبتاجون في الزعتر

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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