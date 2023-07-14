في صلاة آخر جمعة بالعام الهجري.. شاهد باحات المسجد الحرام كاملة العدد

أدى المصلون وحجاج بيت الله الحرام اليوم، بالمسجد الحرام آخر صلاة جمعة في العام الهجري وسط منظومة متكاملة من الخدمات، التي وفرتها الأجهزة المعنية في السعودية، في أجواء روحانية سادها الأمن والأمان والراحة والاستقرار.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "هاني حيدر"، أن الخطط الميدانية لاستقبال القاصدين يوم الجمعة تضمنت تهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام، وتنظيم دخول قاصدي المسجدالحرام عبر السلالم الكهربائية، والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات، ولحظة رصد أي تزاحم للمصلين حسب الخطة التنفيذية المعتمدة، كذلك التأكد من جاهزية وسائل السلامة، وفاعلية أنظمة الإطفاء، وأجهزة الإنذار وسلامة طرق المشاة وتأهب خطة الطوارئ في حالة الأمطار وتقلبات الطقس.

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وفي الجانب الخدمي أكد على تواجد (11) روبوتاً ذكيا للتعقيم تعمل حتى (8) ساعات دون تدخل بشري عبر خريطة مبرمجة مسبقاً لتعقيم أنحاء المسجد الحرام، و(20) بايوكير مهامها التعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال بمساحة تقدر بـ (1000) متر مربع في كل ساعة، كذلك (20) جهاز تعقيم ضبابي يستخدم لتعقيم المناطق التي يصعب الوصول لها مثل الأسقف والأعمدة، و(600) جهاز آلي لتعقيم الأيدي حديثة وعالية الجودة تعمل بخاصية عدم التلامس وفق منظومة وقائية بيئية تعمل على تحقيق أعلى المعايير الصحية العالمية.

التكاملية الخدمية

وأشار إلى التكامل الخدمي الميداني بين (4000) عامل وعاملة يقومون بغسل المسجد الحرام (10) مرات يومياً، وتهيئة (7000) عبوة ماء زمزم و(800) عامل لتوزيع الماء المبارك على المصلين في أرجاء المسجد الحرام إضافة إلى (4500) حافظة ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي (500) ألف لتر.

ولتكامل خدمات قاصدات المسجد الحرام وفرت الرئاسة منظومة خدمية نسائية لاستقبال القاصدات بالحفاوة والترحيب وتنظيم المصليات النسائية بمختلف الخدمات كالمصاحف وعبوات ماء زمزم وتجهيزها بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة كالقلم القارئ ومصاحف برايل، وحافظات زمزم المخصصة لخدمتهم، كما يشارك الكفاءات النسائية وفق خطط تفويج مخصصة ليوم الجمعة تساند في آلية دخول وخروج القاصدات انتظام وصولهن إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، وتفعيل دورهم في مجالات التطوع الصحي والتوجيه والإرشاد المكاني والمشاركة في تنظيم الحشود وسقيا زمزم، بالإضافة إلى الترجمة واللغات لخدمة أكبر فئة من قاصدات البيت الحرام.

فريق هندسي ميداني

وفي الجانب التشغيلي والهندسي أكد على وجود فريق عمل هندسي ميداني مدعوم بكوادر فنية وإدارية، وكفاءات وخبرات ميدانية لتجهيز المنظومة الصوتية والتأكد من سلامتها في مكبرية الأذان وموقع مصلى الإمام ومخارج الصوت المتعلقة بخطبة الجمعة، بالإضافة إلى عمل الاختبارات الفنية اللازمة لمكبرات الصوت وأجهزته قبل صلاة الجمعة بوقت كافٍ وتشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه حيث يجري تغطية كافة أعمال الصيانة وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جهازية الأنظمة كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وأنظمة الطاقة غير المنقطعة، كذلك التأكد من نوعية عمل جميع وحدات التكييف (AHU) وأخذ قياسات درجات الحرارة داخل المصليات لتأكد من كفاءة التبريد ومدى التناسب مع درجات الحرارة الخارجية.