المؤتمر الدولي الثاني لأمراض الكلى يبدأ أعماله بالطائف

انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الثاني عن أمراض الكلى بعنوان "الاعتلال الكلوي الناتج عن السكري" والذي تنظمه إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف بالتعاون مع الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكلى، بحضور عدد من المختصين في فندق الإنتركونتننتال بالطائف.

ويستهدف المؤتمر الدولي الثاني لأمراض الكلى من خلال جلساته العلمية وورش العمل والمعرض المصاحب، زيادة الوعي بين العاملين في المجال الصحي من كافة التخصصات وسبل الوقاية وآخر المستجدات العلاجية، وكذلك التأكيد على حصول مريض الاعتلال الكلوي الناتج عن السكري على أفضل الفرص العلاجية الناتجة عن آخر المستجدات والتوصيات العلمية.

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التبادل المعرفي والخبرات

ونوه رئيس المؤتمر مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بابعير، بأهمية المؤتمرات العلمية، لأنها فرصة استثنائية لممارسي الرعاية الصحية بكافة مستوياتها وتخصصاتها لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، والذي من شأنه أن يعزز من الجهود الوقائية والعلاجية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، بكافة مؤسساتها الصحية والاجتماعية لمواجهة هذا المرض العضال والذي يعد السبب الرئيسي للفشل الكلوي في المملكة.

ودعى رئيس المؤتمر مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف إلى التعرف على توطن وانتشار هذا المرض على المستويين المحلي والدولي وكيفية تشخيصه وفحصه، وإيجاد أفضل الطرق لعلاج مرض القصور الكلوي المزمن بسبب السكري ، كما قدم شكره لجميع القائمين على هذا المؤتمر من لجان علمية ومنظمة وشركات داعمة سائلا الله عزوجل التوفيق والنجاح للجميع.

الفشل الكلوي

وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر مساعد مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف للشؤون الصحية الدكتورة نجلاء المالكي، أن الاعتلال الكلوي الناتج عن السكري هو السبب الرئيسي للفشل الكلوي، حيث إنه يشكل ما يزيد عن 46% من المرضى على الغسيل الدموي في وحدات الغسيل بالمملكة وفقا لآخر إحصائية للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، مشيرة إلى أهمية هذه المؤتمرات لتسليط الضوء على هذا المرض وسبل الوقاية والعلاج منه خاصة في ظل توفر العديد من المستجدات العلاجية التي تحد من الفشل الكلوي المتقدم.

ونوهت الدكتورة نجلاء المالكي، بأن هذا المؤتمر يأتي كمبادرة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 حول التحول في الرعاية الصحية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع بالدرجة الأولى، وذلك عن طريق تعزيز الدور الوقائي وسبل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب لمريض الاعتلال الكلوي السكري.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين، معرفة حجم التحديات وآخر الإحصائيات لمرضى الفشل الكلوي على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى الاطلاع على آخر المستجدات العلاجية المتطورة للحد من الفشل الكلوي وقصور القلب الناتج عن السكري.