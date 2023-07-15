بمشاركة دولية.. انطلاق الجولة الأولى لبطولة صعود الهضبة بالباحة

انطلقت اليوم فعاليات الجولة الأولى لبطولة صعود الهضبة التي يستضيفها منتزه الأمير مشاري بن سعود في منطقة الباحة، على مدار يومين، حيث يشارك في منافسات الجولة الأولى 50 متسابقًا ومتسابقة من المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، ولبنان، وسوريا، والمغرب، وباكستان، وإسبانيا، وتقام المنافسات على مسار يبلغ طوله 3 كم، ويتضمّن نحو 29 منعطفًا بين البداية والنهاية؛ حيث ينطلق المتسابقون من أسفل الهضبة صعودًا حتى النقطة النهائية على ارتفاع 340م.

واستعدادًا لانطلاق السباق الرئيسي غدًا، شهد اليوم الأول للجولة إجراء التسجيل والتدقيق الإداري والفحص الفني للسيارات المشاركة، إلى جانب اجتماع السائقين وجولة استطلاعية وجولة التجارب الحرة، ويترقّب الجمهور منافسات شيقة غدًا.

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وأتمّ جميع المشاركين استعداداتهم لإشعال نار المنافسة، لاسيما مع توفير جوائز أكبر وحوافز مالية وعينة قيّمة للفائزين هذا العام؛ حيث يحصل صاحب المركز الأول على سيارة GR 86 MT، إلى جانب جوائز مالية بإجمالي 50 ألف ريال سعودي مقسمة على الأوائل من كل فئة.

يذكر أن البطولة تأتي ضمن منافسات بطولة السعودية تويوتا 2023، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارة منطقة الباحة، وهذه هي المرة السادسة التي تقام فيها سباقات صعود الهضبة في الباحة؛ حيث يحظى هذا الحدث بشعبية محلية ملحوظة، لكنها كانت سباقات فردية، قبل اعتمادها كجولة ضمن بطولة السعودية تويوتا برعاية عبد اللطيف جميل للسيارات، وتحت إشراف وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ويشارك بها السائقون المؤهلون بناء على خبراتهم في رياضة السيارات وأهلية مركباتهم الرياضية للمنافسة.