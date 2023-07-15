رابح صقر: سعيد بأن أغني بالجامعة التي درست فيها قبل 40 عاماً

"أنا سعيد بأن أغني على مسرح جامعة الملك فيصل بالأحساء، التي درستُ فيها قبل 40 عاما، لأعود إليها في حفلة جولة المملكة".. بهذه العبارة عبر فنان الأغنية الخليجية رابح صقر خلال الحفلة الغنائية التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه مساء أمس في محافظة الأحساء، ونفذتها "روتانا" في رحاب جامعة الملك فيصل بالأحساء، وسط حضور كبير وتفاعل واسع من الجمهور.

وقال الفنان رابح خلال المؤتمر الصحافي قبيل الحفل: "أشعر بالفخر والاعتزاز بأن أشارك ضمن جولة المملكة 2023 أحد أهداف برنامج جودة الحياة، والتي تستهدف كافة مناطق المملكة، حيث بدأنا في تبوك والباحة، واليوم أنا في مسقط رأسي الأحساء".

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إلى ذلك، ضجت جناب المسرح بالتصفيق فور صعود الفنان رابح عتبات المسرح، ليقف أمام الجمهور مرحباً: "ياهلا بريحة هلي" لتتوالى بعدها العديد من الوصلات التي سابق فيها الجمهور بالترديد وراء كلماتها، حيث غنى "زمان راح، العباية الرهيفة، خلاص، سقى الله، كتبتك بالرصاص، انت ملك، أزعل عليك، حلوة ومغرورة، غرام أطفال، في منتهى الرقة".. وغيرها من الأغاني التي لبى فيها رغبات الحضور.

كما شارك الفنان الصاعد ناصر نايف في الحفلة بمجموعة من الأغاني التي لاقت استحسان وتفاعل الجمهور، واصفاً بأن "جولة المملكة" أعطت الكثير من أنواع الترفيه لأهالي المملكة وزوارها.

وتأتي جولة المملكة 2023 التي تستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، كواحدة من مبادرات الهيئة العامة للترفيه الهادفة لتلبية الرغبات الترفيهية لسكان وزوار المملكة.

وتتيح فعاليات "جولة المملكة 2023"، التي أعلن عنها رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، والتي تحظى باهتمام وحرص القيادة، فرصاً لأبناء وبنات الوطن لكي يشاركوا في هذه المحافل العالمية على أرض الوطن، ويستفيدوا من الفعاليات المتاحة لتطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات في مجال الترفيه.