هل تتذكرون صاحب "البشت".. وفاة صاحب أشهر موقف إنساني في المسجد النبوي

أثارت قصة وفاة "أحمد سالم السهلي" شجون السعوديين، حيث تداولت منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة رجل اشتهر بموقف إنساني في المسجد النبوي، حين انتشر مقطع فيديو قبل عدة شهور، ظهر من خلاله وهو يقوم بتغطية رجل باكستاني نائم بردائه بعدما رآه يشعر بالبرد وسط المسجد النبوي.

وتوفي المسن "أحمد السهلي" بعد أن حظي بإعجاب الملايين، وتمت الصلاة عليه يوم أمس الجمعة في المسجد النبوي، حيث توالت الدعوات له بالرحمة والمغرفة، لاسيما أنه عرف عنه الإثار والمشاعر النبيلة.

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فقال مغرد: لعل بعضكم يتذكر هذا المشهد حين قام هذا الشيخ النقي بخلع "بشته" وتغطية أحد المقيمين الذي كان بجانبه في المسجد النبوي.. اليوم توقف قلب هذا الشيخ، غفر الله له ورحمه رحمة واسعة وألحقه بالصالحين الأبرار من عباده.