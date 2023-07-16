الأمير محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليابان في جدة

استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة مساء الأحد، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.

وعقد ولي العهد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليابان جرى خلال الجلسة تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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وعقب جلسة المباحثات التقى ولي العهد بحضور رئيس الوزراء الياباني رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان.

وبدأ رئيس وزراء اليابان من السعودية زيارته الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط منذ تعيينه عام 2021، ويتوجه لاحقاً إلى الإمارات وقطر.

وعقدت أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني في وقت سابق الأحد، بحضور رئيس وزراء اليابان ووزير الاستثمار خالد الفالح، ومشاركة ممثلين عن الحكومة اليابانية، وأكثر من 44 شركة يابانية رائدة.

26 مذكرة تفاهم واتفاقية

وجرى خلال الاجتماع استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات مثل؛ الطاقة النظيفة، والمواد الكيميائية النظيفة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية. كما توج الاجتماع بتوقيع 26 مذكرة تفاهم واتفاقيةً استثمارية.