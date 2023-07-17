استعدادا لتغيير كسوة الكعبة.. تدريب 15 موظفا لأعمال التركيب

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتأكد من جاهزية جميع الإدارات المشاركة في تغيير كسوة الكعبة المشرفة، والتأكد من خبرات ومهارات فريق العمل المشارك (صناع الكسوة، والمهندسين والفنيين)، وتدريب (15) موظفا على تغييرها والتحقق من جودتها.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي أن المجمع أكمل جميع الاستعدادات لتغيير ثوب الكعبة المشرفة، مطلع العام الهجري الجديد ١٤٤٥هـ، مضيفاً أن تغيير الثوب سوف يتم وفق خطط تشغيلية للمهمة، لضمان إنهائها في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة.

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وقال الحازمي: "الأعمال تتم بأيدي كفاءات وطنية من منسوبي المجمع ذوي مهارة ودقة عالية في الخياطة، وذلك لضمان ظهور كسوة الكعبة المشرفة الجديدة في أبهى حلة".

تحسين وسرعة إنجاز المهمة

كما أفاد مدير الإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، فهد الجابري، أن الإدارة العامة قامت بعمليات التدريب على تغيير الكسوة وتجهيز جميع الأدوات والمعدات المخصصة، ومهمة التدريب تهدف إلى تعريف المشاركين بالخطوات والمراحل المتعددة لتحسين قدرات ومهارات العاملين وتزويدهم بالخبرات الإضافية لتنفيذ المهمة بالشكل المطلوب.

وختم الجابري أن الإدارة العامة الإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام تعمل على تحسين وسرعة إنجاز المهمة الموكلة والمتوقعة من العاملين بأفضل أداء وفي خلال فترة زمنية قياسية، مبينا أن عدد ساعات التدريب تبلغ أربع ساعات، وبشكل شبه يومي وصولاً إلى الموعد المحدد لتغييرها مع توفير كافة أدوات السلامة للعاملين ووضع الحواجز الاحترازية لضمان سلاسة حركة ضيوف الرحمن حول صحن المطاف، وأضاف أن عدد المتدربين (15) متدربا، وعدد المعدات (الرافعات) (7) موزعة على مختلف اتجاهات الكعبية المباركة.