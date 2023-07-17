مانجا للإنتاج تطلق لعبة "مغامرات الفضاء جريندايزر- وليمة الذئاب"

أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" بالتعاون مع شركة مايكرويدز الفرنسية عن موعد إطلاق لعبتها الجديدة "مغامرات الفضاء جريندايزر: وليمة الذئاب" والتي ستكون متاحة للاعبين في 14 نوفمبر 2023، على بلايستيشن 4 و5 ، وإكس بوكس سيريس إكس | إس، إكس بوكس ون وكذلك ستكون متاحة على الكمبيوتر الشخصي. أما نسخة نينتيندو سويتش ستُتاح في عام 2024.

أحداث اللعبة

أحداث لعبة "مغامرات الفضاء جريندايزر: وليمة الذئاب" مشتقة من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "جريندايزر" والمستندة إلى المانجاكا جو ناجاي، مما يتيح للاعبين إعادة استذكار أكثر لحظات هذه المغامرة الفضائية شهرة، ولإثراء تجربة اللاعبين، سيسعد محبو المسلسل القدامى بمعرفة أنه تم إعادة توظيف المؤلفات الموسيقية التي كانت تحظى بشعبية عالية في مسلسل الرسوم السابق، حيث يمكن للاعبين الاستمتاع بها بشكل تفاعلي في اللعبة.

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استقطاب أفضل الألعاب

وعلق مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في مانجا للإنتاج عبد العزيز النغموش قائلاً: "نطمح في نشر هذه اللعبة لإرضاء وإثراء جمهور اللاعبين في الوطن العربي وشمال إفريقيا حيث نعمل في مانجا للإنتاج على استقطاب أفضل الألعاب الإلكترونية العالمية لنشرها وتعريبها عبر شبابنا السعودي المُلهم".

ولتقديم تجربة فريدة للاعبين بالإضافة للنسخة العادية، ستكون لعبة "مغامرات الفضاء جريندايزر: وليمة الذئاب" متاحة بإصدارين: نسخة فاخرة ونسخة الجامعين. النسخة الفاخرة ستشتمل على خمسة محتويات: (اللعبة الكاملة، وسلسلة مفاتيح، وملصق ثنائي الصورة، Steelbook حصري وكذلك ستشتمل على ملصق 30x42 سم).

نسخة الجامعين

بينما تشتمل نسخة الجامعين على أكثر من 12 محتوى: (صندوق الجامعين، واللعبة الكاملة، وملصق ثنائي الصورة ، Steelbook حصري، وكتاب رسومات فنية حصري، وسلسلة مفاتيح ورداء آخر لجريندايزر ومهمة إضافية، (محتوى المهمة الإضافية: مهمة جديدة، ورداء أسود ورداء ذهبي)، وكذلك ستشتمل النسخة على 4 مطبوعات فنية ومجموعة من 3 دبابيس ومجسم حصري لجريندايزر بمقاس 25 سم، وستحتوي أيضًا على تذكرة ذهبية حصرية وملصق بمقاس 42×30 سم).

يذكر أنه في التاسع من شهر مارس الماضي وقعت شركة مانجا للإنتاج اتفاقية نشر وتوزيع مع شركة مايكرويدز للعبة "مغامرات الفضاء جريندايزر : وليمة الذئاب" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث أثمرت هذه الشراكة بتعريب اللعبة وتوفير فرص للمواهب السعودية في عدة مجالات مثل التوزيع والترخيص والتسويق.

وتعتبر سلسلة الرسوم المتحركة "جريندايزر" واحدة من أوائل الإصدارات الناجحة للرسوم المتحركة اليابانية في نهاية السبعينيات، حيث بث منها 74 حلقة وحظيت بشعبية عالية في العالم العربي وفرنسا وإيطاليا.