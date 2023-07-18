الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس التركي في جدة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

سمو #ولي_العهد يستقبل في قصر السلام بجدة فخامة رئيس جمهورية تركيا ويقيم مراسم استقبال رسمية لفخامته.#الرئيس_التركي_في_المملكة#واس pic.twitter.com/HuMAaZ8KWL — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 17, 2023

ووصل الرئيس التركي، إلى جدة، أمس الاثنين في زيارة رسمية، ضمن جهود تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

مادة اعلانية

ارتفاع حجم التبادل التجاري

وقال إردوغان، قبل مغادرته إسطنبول الاثنين، متوجهاً إلى السعودية في مستهل جولته التي تشمل أيضاً قطر والإمارات، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج ارتفع، خلال الـ20 عاماً الأخيرة، من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 ملياراً.

وأضاف أنهم سيبحثون، خلال المباحثات في الدول الخليجية الثلاث، عن سبل لدفع هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير، وذلك من خلال منتديات الأعمال التي سيتم تنظيمها في جدة والدوحة وأبوظبي.