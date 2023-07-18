الرياض وأنقرة توقعان خطة تنفيذية للتعاون الدفاعي

أعلن الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، اليوم الثلاثاء، توقيع خطة تنفيذية للتعاون الدفاعي مع وزير الدفاع التركي ياشار غولر.

بتمكين ودعم سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ سُعدت اليوم، بتوقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي مع معالي وزير الدفاع الوطني في جمهورية تركيا السيد ياشار غولر، والتي تأتي تتويجًا لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري. pic.twitter.com/RRSnuk6Mvu — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 18, 2023

وقال وزير الدفاع السعودي، في تغريدة عبر تويتر، إن الخطوة تأتي تتويجاً لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري.

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وأردف: "جرى التوقيع على عقدي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية".

وجاء التوقيع على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية، حيث استقبله، أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بالديوان الملكي في قصر السلام بجدة.

من جانبها، قالت شركة "بايكار"،في بيان اليوم، إن الاتفاق مع وزارة الدفاع السعودية يشمل التعاون في نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.

وعقد ولي العهد السعودي والرئيس التركي جلسة مباحثات رسمية ولقاء ثنائياً، حيث استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

ووصل الرئيس التركي إلى جدة، أمس الاثنين، في زيارة رسمية، ضمن جهود تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

وقال أردوغان قبل مغادرته إسطنبول، الاثنين، متوجهاً إلى السعودية في مستهل جولته التي تشمل أيضاً قطر والإمارات، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج ارتفع خلال الـ20 عاماً الأخيرة، من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 ملياراً.

وأضاف أنهم سيبحثون خلال المباحثات في الدول الخليجية الثلاث، عن سبل لدفع هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير، وذلك من خلال منتديات الأعمال التي سيتم تنظيمها في جدة والدوحة وأبوظبي.