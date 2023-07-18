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ولي العهد وبرفقته الرئيس التركي - واس
السعودية

فيديو للأمير محمد بن سلمان يصطحب الرئيس التركي لمكان إقامته بجدة

أردوغان يقدم سيارتين كهربائيتين تركيتي الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

العربية.نت
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اصطحب ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته.

وأظهر مقطع فيديو لولي العهد وهو يقود سيارة وإلى جانبه الرئيس أردوغان.

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وقدّم الرئيس أردوغان سيارتين كهربائيتين تركيتي الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وكان الأمير محمد بن سلمان استقبل في قصر السلام بجدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصل أمس الاثنين إلى السعودية في زيارة رسمية، ضمن جهود تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

وعقد ولي العهد والرئيس التركي جلسة مباحثات رسمية ولقاء ثنائياً.

الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس التركي في جدة السعودية الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس التركي في جدة

وجرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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