"‎موجة".. برنامج ينقل الموسيقيين السعوديين للعالمية

أطلقت هيئة الموسيقى السعودية برنامج "مَوجة"، لتمكين المجتمع الموسيقي السعودي، ودعم المواهب الناشئة لصقل قدراتها الموسيقية والغنائية، وتعريف المشهد الموسيقي السعودي دولياً، حيث يسهم البرنامج الذي أطلق تحت شعار "هذا وقتك" بالتعاون مع منصة "أنغامي" في إثراء القطاع، ودعم قدرات المواهب المحلية الواعدة.

ويقدّم برنامج "موجة" لخريجي الموسيقى والفنانين الطموحين سلسلةً من ورش العمل المختارة بعناية، وذلك من خلال نُخبة من المدربين، وخبراء صناعة المجال؛ لتزويدهم بالمهارات الأساسية للانطلاق في حياتهم المهنية بعالم الموسيقى، مستهدفاً بذلك تخريج ما يصل إلى 100 موهبة استثنائية، ذات أهليّة كاملة للتفوّق في جوانب مختلفة من الغناء والموسيقى.

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من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى بول باسيفيكون أن "موجة" مبادرة تمكّن المواهب الموسيقية الجديدة من عرض فنونهم الفريدة للعالم.

وأوضح أن البرنامج سوف يضع المملكة بثبات في الواجهة مركزًا للابتكار الموسيقي والتجارب الإبداعية، كونه يوفر فرصة للمواهب الواعدة لبدء حياتهم المهنية في مجال الموسيقى، من خلال تقديم التدريب والتوجيه والإرشاد المدروس.

ودعا البرنامج جميع عشّاق الموسيقى للانضمام والمشاركة في هذه الفرصة الواعدة مع أصدقائهم، وذلك عبر زيارة الرابط الإلكتروني الخاص بموقع "موجة" www.mojamusicwave.com