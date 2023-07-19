قصة الشاب إياد الذياب الذي فقد قدمه اليمنى بعد حادث مروري

تفاعلت مدينة الملك فهد الطبية مع ما نشرته "العربية.نت" عن قصة الشاب إياد الذياب، وكشف تقرير أذاعته "العربية" قصة الشاب السعودي إياد، الذي بترت قدمه اليمنى بعد حادث مروري راح ضحيته أمه وأخته التوأم.

وروى والد إياد خلال الفيديو، تفاصيل الحادث الذي أسفر عن وفاة زوجته وابنته، بينما تعرض إياد للكسر في قدمه، وبسبب تأخرهم في إجراء عملية تركيب "أسياخ" في قدم ابنه نظرًا لتردد أخيه والجدة في الموافقة على إجرائها، ما تسبب في بتر قدمه في النهاية.

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وأشار إلى أن إياد ينتظر تركيب قدم صناعية في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، قائلًا إن إياد يمارس السباحة ويقوي عضلاته في النادي حتى يتمكن من العودة للعب وممارسة رياضة كرة القدم.

وكانت "العربية.نت" قد نشرت فيديو احتفال مدرسة ابن عقيل الابتدائية في بريدة بأحد طلابها، بعد رجوعه إلى مقاعد الدراسة بين رفاقه، بعد حـادث مروري أفقده والدته وأخته وإحدى قدميه، خلال عودتهم من العمرة، حيث تسبب انفجار الإطار في انقلاب السيارة عدة مرات.

وأظهر الفيديو لحظة استقبال الطالب إياد الذياب، واحتضانه من قبل المعلمين والطلاب، معبرين عن فرحتهم بعودته، ومقدمين له الحلوى والورد.