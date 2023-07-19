10 مستشفيات و82 مركزا صحياً بمكة جاهزة لموسم العمرة

أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي جاهزيته لموسم العمرة باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية تشرف عليها وزارة الصحة.

وأنهت 10 مستشفيات و82 مركزاً صحيا كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة كما تعمل مستشفى أجياد للطوارئ على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز للطوارئ في أروقة الحرم وجميعها مجهزة بأحدث التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة.

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وسخر التجمع الصحي كافة الإمكانات لتجهيز الكوادر المدربة والإمكانيات والاحتياجات المطلوبة ويتم استمرار العمل في جميع العيادات الخارجية بجميع المستشفيات والمراكز لاستقبال المستفيدين وتقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمات والبرامج الطبية على أعلى مستوى.

ويتم العمل بطريقة سلسة وانسيابية عالية بين جميع المراكز والمستشفيات التابعة للتجمع الصحي بمكة المكرمة لتقديم الخدمات الصحية بينهم بحيث يتم قبول الحالات ونقلها بين المستشفيات بحسب الحالة الطبية بأسرع الطرق لضمان تقديم الرعاية الصحية في الوقت المناسب.

وتتعامل جميع مستشفيات مكة المكرمة مع حالات الجلطات الدماغية عبر الخط الساخن وارتباطاً بالمستشفى الافتراضي للتعامل مع حالات الجلطات وإنقاذة الحياة بحسب المعايير العالمية.

وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية المستشفى المتخصص في التعامل مع حالات الجلطات القلبية والدماغية حيث يتم نقل الحالات لها وفق الوقت المحدد عالميا لتعامل مع الجلطات وبأسرع الطرق من خلال إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالتجمع مكة المكرمة الصحي.

كما تقوم مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك فيصل ومستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى حراء العام ومستشفى ابن سينا ومستشفى أجياد ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفى خليص ومستشفى الكامل بالتعامل مع جميع الحالات من خلال أقسام الطوارئ المجهزة بكامل التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي د. حاتم العمري، "إننا نحمد الله عز وجل على توفيقه بعد نجاح أعمال موسم الحج المبارك والذي لا يمكن أن يتحقق لولا توفيق الله ثم الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتوجيهات وزير الصحة وإننا نتشرف بتقديم خدماتنا الصحية بجودة وكفاءة عالية على مدار العام للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين".

وأضاف "نؤكد، جاهزية المرافق الصحية التابعة لنا لتقديم رعاية صحية متكاملة ترقى لتطلعات المستفيدين من هذه الخدمات الصحية".