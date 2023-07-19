المنتخب السعودي للصم يشارك في بطولة العالم للبولينغ بألمانيا

يشارك المنتخب السعودي للصم في بطولة العالم للبولينغ 2023 والتي تستضيفها مدينة ميونيخ الألمانية خلال الفترة من 1 إلى 12 أغسطس المقبل، ويواصل المنتخب تحضيراته لهذه المشاركة العالمية من خلال معسكرات داخلية تأهباً للمشاركة، وسيقام آخر معسكر تحضيري بالرياض الاثنين المقبل (24 يوليو) وحتى نهاية الشهر الجاري، ويطير بعدها المنتخب إلى ألمانيا للمشاركة في منافسات البطولة.

ويشارك مع المنتخب 8 لاعبين هم "محمد عريف وباسم عريف وبسام عريف وبلال عريف وفهد الرميح وعبدالله الرميح وبدر العنزي وعلي الشعلة"، وأربع لاعبات هن: "لجين باشنيني دعاء بخاري دعاء العرياني مروج التويهي" والمدرب ماجد العصلاني، ومدير المنتخب وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للصم فايزة نتو، ومترجمة الإشارة لجين سندي، فيما يترأس البعثة رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني.

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واعتبرت الأميرة نوف بنت مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية إمكان للإعاقة السمعية النسائية بجدة، مشاركة 4 صماوات ضمن بعثة المنتخب السعودي للبولينغ في بطولة العالم تحول مهم في تاريخ المرأة السعودية، التي تجد كل رعاية ودعم من القيادة، وحصلت على الفرصة كاملة لتمثيل الوطن وتقديم إبداعاتها وبطولاتها في المحافل الدولية.

وثمنت جهود الاتحاد السعودي لرياضة الصم برئاسة الدكتور سعيد القحطاني على مساندته للمرأة الصماء ومنحها الفرصة في المشاركة بالبطولات الدولية وتمثيل المملكة، وعبرت في الوقت نفسه عن امتنانها للنقلة الكبيرة التي شهدتها اللعبة، مؤكدة قدرة أبطال وبطلات الوطن على العودة بنتائج مشرفة.

من جهتها، أكدت فايزة نتو مديرة المنتخب وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم، قدرة أخضر البولينغ للصم على مواصلة تحقيق النتائج الرائعة التي سبق وأحرزها في البطولات الآسيوية والإقليمية، مشيرة إلى أن اللاعبين حصلوا على ثقة الاتحاد السعودي لرياضة الصم، وسط طموحات وآمال عريضة بأن يحقق ممثلوا السعودية من اللاعبين واللاعبات نتائج جيدة تعكس التطور الذي وصلت له الرياضة السعودية على جميع الأصعدة، وتكمل النتائج المبهرة التي حققها أبطال وبطلات الاحتياجات الخاصة في العديد من المحافل الدولية.