دعوة من السعوديين لأصدقائهم.. 4 مزايا لتأشيرة الزيارة الشخصية

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الخميس عن مزايا تأشيرة "الزيارة الشخصية" التي تُمَكّن المواطنين من دعوة أصدقائهم إلى السعودية لأداء العمرة.
دعوة للأصدقاء
ففي التفاصيل، أوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أن بإمكان المواطنين السعوديين دعوة أصدقائهم إلى السعودية لأداء العمرة عبر "تأشيرة الزيارة الشخصية".
4 مزايا
وأوضحت أن لهذه التأشيرة 4 مزايا وهي: "إصدارها لسفرة واحدة أو عدة سفرات، وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والرحلات السياحية لكافة مناطق ومدن السعودية، وزيارة المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية في مختلف مدن المملكة".
نوعان للتأشيرة
والتأشيرة نوعان، فقد تمتد صلاحية "التأشيرة الشخصية ذات السفرة الواحدة"، إلى 90 يومًا بمدة إقامة 90 يومًا، بينما تمتد صلاحية "التأشيرة الشخصية متعددة السفرات" إلى 365 يومًا بمدة إقامة 90 يومًا.
فيما أوضحت الوزارة أنه يمكن التقديم على "التأشيرة الشخصية" عبر منصة التأشيرات بوزارة الخارجية.
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