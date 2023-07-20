لأول مرة.. محمد عبده يحيي حفلاً غنائياً في نجران

وصل الفنان محمد عبده إلى منطقة نجران لإحياء أول حفلة فنية له في المنطقة، بعد اعتمادها ضمن فعاليات "جولة المملكة" التي بدأت منذ الأسبوع الماضي بحفلة للفنان خالد عبدالرحمن، بمبادرة من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم "روتانا".

وقد تجول الفنان محمد عبده في منطقة الأخدود الأثرية، وأبدى إعجابه بالمنطقة وتراثها القديم، مشيداً بالاهتمام الكبير بالمنطقة التاريخية التي تقع على مساحة 5 آلاف كيلو متر، كما اطلع على مركز الزوار الذي يعرض تاريخ المكان وبعض المعلومات عن قصة أهل الأخدود، مع عرض فيلم وثائقي عن المنطقة.

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يذكر أن الفنان محمد عبدة سيحيي أول حفلاته الفنية في منطقة نجران غداً الجمعة، في مركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات، ووعد فنان العرب جمهور نجران بعدد من الأغاني المميزة التي تليق بجمهور المنطقة وزوارها.

وتأتي جولة المملكة 2023 التي تستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، كواحدة من مبادرات الهيئة العامة للترفيه الهادفة لتلبية الرغبات الترفيهية لسكان وزوار المملكة.