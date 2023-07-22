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تكريم الطبيبية السعودية المبتعثة

الملحقية الثقافية السعودية بكندا تكرم طبيبة مبتعثة لهذا السبب

العربية.نت - نادية الفواز
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كرّم القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية بكندا الدكتور محمد الجبرين الطبيبة السعودية المبتعثة "آلاء بنت عبد الملك طيب" نظير الإنجاز الذي حققته بمشاركتها كعضو رئيسي ضمن أول فريق طبي في كندا يجري أول عملية من نوعها لعلاج اعتلال الشبكية الوراثي بالحقن الجيني.

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فقد لاقى الإنجاز الإشادة والتقدير من قبل الجهات الرسمية في كندا على المستوى الإعلامي، ونشرت الملحقية السعودية بكندا على حسابها الرسمي في "تويتر" صور التكريم والإشادة بها.

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وأكدتها الملحقية أن الطبيبة السعودية آلاء مبتعثة في مرحلة التخصص الدقيق في أمراض الشبكية والعين الوراثية.

وشاركت مع فريق طبي كندي من جامعة تورونتو الكندية في إجراء أول عملية جراحية لحقن العلاج الجيني.

ويُعتبر هذا العلاج الجيني الأول من نوعه في العلاجات القائمة على الهندسة الوراثية في علاج الأمراض الوراثية غير الأورام والمرخص من هيئة الغذاء والدواء الأميركية.

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