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تسرب غاز يتسبب في وميض بصوت انفجار في الأحساء

إصابة اثنين وتهشم واجهة المحلات وتضرر السيارات الواقفة

العربية.نت - نادية الفواز
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وثق مقطع فيديو متداول لحظة اندلاع وميض لحظي في مطعم ببلدة الحليلة التابعة لمحافظة الأحساء، إثر تسرب غاز داخل المطعم صباح اليوم السبت، ما تسبب في دوي صوت انفجار مثير للهلع.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا أحد المحال المجاورة، ظهور وميض انفجار من المطعم، ما تسبب في تطاير زجاج واجهات عدد من المحال المجاورة وتضرر بعض السيارات التي كانت تقف بجوار الموقع.

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في حين لم تسجل سوى إصابتين وتم نقلهما إلى المستشفى وهما بحالة مستقرة، بحسب ما أكده الدفاع المدني عبر حسابه في "تويتر".

صوت الانفجار الذي وقع صباح اليوم السبت، نظير تسرب الغاز، أثار هلع السكان نظير ما أحدثه من صوت مدو، فيما تم إخلاء العمارة المأهولة بالسكان والمكونة من طابقين دون إصابات.

إلى ذلك، فتحت الجهات المعنية ملف التحقيق في ملابسات وأسباب الحادثة، وضمان عدم تكرارها، في حين عادت الحركة المرورية على الطريق إلى مجراها الطبيعي.

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