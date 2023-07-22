محمد عبده: فعاليات جولة المملكة أثمرت ثقافة وسطية جميلة

قبيل حفلته الأولى في نجران أمس الجمعة، أكد الفنان محمد عبده أن فعاليات "جولة المملكة" والتي جاءت بمادرة الهيئة العامة للترفيه، أوجدت تقارباً بين المجتمع والفن، خاصة ممن لا يهتمون بالفن.

"ارتباط حميم جداً لأهلنا ومجتمعنا"

وأضاف في تصريحات لـ"العربية.نت" أن فعاليات "جولة المملكة" أثمرت ثقافة وسطية جميلة وتقارباً واسعاً في الرأي، وأعطت للجمهور بكافة اتجاهاته رؤية عن الفن والفنانين.

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كما أردف أنه "ليس لدينا اسفاف في أغانينا، ولدينا ارتباط حميم جداً لأهلنا ومجتمعنا، واندمجنا بالنسيج والطابع التقليدي الذي لا يخدش الحياء والأخلاق الجميلة".

تزخر بالتراث والألحان والثقافة

كذلك أوضح أن لكل منطقة أسلوبها وألحانها وطربها وذائقتها، فجنوب المملكة تزخر بالتراث والألحان والثقافة، قائلاً: "أنا مقصر بأداء الفلكور النجراني، وقد وجدت في المنطقة مواهب فنية متعددة، وسأركز على هذا الجانب مستقبلاً".

وأحيا محمد عبده حفلته الأولى في نجران ضمن جولة المملكة، حيث قدم العديد من الأغاني منها "تذكر، ربانة العود، ياميتجيب للداعي، ماعاد بدري، على البال، الأماكن، نسيم الجنوب، اختلفنا، المعاناة"، فيما ختم الحفلة بالأغنية الوطنية "فوق هام السحب".