شاهد.. وثق سرقته لفنان سعودي شهير فأصبح في قبضة الأمن

راج مقطع فيديو مثير وثقه لصوص يظهر عملية سرقة مقر سكن في نجران تابع لفنان سعودي شهير، وأظهر الفيديو تعليق السارق واعترافه بالسرقة.

إلى ذلك، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة ⁧‫نجران‬⁩ على مقيم وثق ونشر محتوى مرئيًا لسرقته مقتنيات من مقر إقامة مواطن، بمساعدة 4 آخرين، وأوضحت الشرطة أنه تم القبض أيضاً على مقيمين من الجنسية اليمنية والهندية ومواطنين لمساعدته في عملية السرقة.

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وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة، وكان المقيم قد وثق الفيديو وهو يتجول في أحد الفنادق بمنطقة نجران ودخل لغرفة مطرب مشهور وأخذ منها أغراضا شخصية، وهذا يعتبر من الجرائم وهو التعدي على ممتلكات الغير، وانتهاك للخصوصية، هذا غير تهمة السرقة.