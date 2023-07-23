اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
saudi
من الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد.. وثق سرقته لفنان سعودي شهير فأصبح في قبضة الأمن

إدارة التحريات والبحث الجنائي تؤكد القبض على مقيم سرق ممتلكات فنان سعودي شهير بـ #نجران

العربية.نت - مريم الجابر
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

راج مقطع فيديو مثير وثقه لصوص يظهر عملية سرقة مقر سكن في نجران تابع لفنان سعودي شهير، وأظهر الفيديو تعليق السارق واعترافه بالسرقة.

إلى ذلك، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة ⁧‫نجران‬⁩ على مقيم وثق ونشر محتوى مرئيًا لسرقته مقتنيات من مقر إقامة مواطن، بمساعدة 4 آخرين، وأوضحت الشرطة أنه تم القبض أيضاً على مقيمين من الجنسية اليمنية والهندية ومواطنين لمساعدته في عملية السرقة.

التفاصيل الكاملة لنظام المساهمات العقارية الجديد في السعودية الأسواق العقارية عقارات السعودية التفاصيل الكاملة لنظام المساهمات العقارية الجديد في السعودية
مادة اعلانية

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة، وكان المقيم قد وثق الفيديو وهو يتجول في أحد الفنادق بمنطقة نجران ودخل لغرفة مطرب مشهور وأخذ منها أغراضا شخصية، وهذا يعتبر من الجرائم وهو التعدي على ممتلكات الغير، وانتهاك للخصوصية، هذا غير تهمة السرقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطوة تقلل المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على الانتخابات الأميركية خطوة تقلل المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على الانتخابات الأميركية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط