سعودية تحقق المركز الثاني بمسابقة معرض المرأة المخترعة الدولي في كوريا

استلهمت الشابة "عبير مطر الحارثي" من مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، فكرة اختراع مستوحاة من إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمدينة المستقبل ‎#نيوم وقد ساهم هذا الاختراع في حصولها على المركز الثاني في مسابقة معرض المرأة المخترعة الدولي (KIWE) بكوريا الجنوبية، باختراعها نظارة واقع معزز بداخلها سماعة.





وقالت الحارثي: الاختراع عبارة عن نظارة وسماعة مدمجة (أقل تكلفة كجهازين تُباع بسعر واحد)، أكثر مميزاتها التحول من شفاف إلى غامق وتعمل في الوضعين الليلي والنهاري، وتساهم في قراءة الباركود، ومن الممكن أن تكتب بيانات مختصرة كدليل؛ منها نسخ خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، تساعد على التنقُّل دون مساعدة أحد، إضافة إلى التواصل مع أنواع البشر بمختلف لغاتهم بسهولة، والتفاعل مع الأخبار والملفات المعروضة، ولديها نظام أمان عالٍ، وهي بصمة عين المستخدم، وبها تقنية رفع الصوت لبعض أنواع ضعاف السمع، وبالتالي يستخدمها المريض وكأنه إنسان طبيعي ولا يحتاج للسماعة الطبية، وبها إنذار كحساسات للبرق والقرب من التيار الكهربائي مثل سكك القطار، وبالتالي تعمل على الإغلاق تماماً لحماية مستخدمها أولاً. والسماعة تحيط قناة السمع ولا تدخل للأذن، وبالتالي تقلل من التهابات الأذن المتكررة لدى مستخدمي الإيربودز.

وتسلمت الحارثي جائزة المركز الثاني ورفعت العلم السعودي في هذا المحفل الكبير، معربة عن اعتزازها وفخرها بهذا المركز، ولفتت إلى أن هذا التتويج يؤكد ما وصلت إليه المرأة السعودية من تطور في شتى المجالات، نتيجة التمكين عبر رؤية 2030 وأصبحت تنافس في مختلف المحافل العالمية.

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