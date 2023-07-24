اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
منال اللهيبي
منال اللهيبي

لأول مرة في تاريخ التعليم السعودي.. امرأة تُكلف مديراً للتعليم

وزير التعليم السعودي يوسف البنيان أصدر قراراً بتكليف منال بنت مبارك اللهيبي مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة

الرياض - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أصدر وزير التعليم السعودي يوسف البنيان قراراً بتكليف منال بنت مبارك اللهيبي مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة، وهي تُعد أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السعودية.

وأعربت اللهيبي عن شكرها وتقديرها "للقيادة الرشيدة على الدعم والتمكين والاهتمام ببنات الوطن"، كما عبّرت عن شكرها وتقديرها لوزير التعليم ولوكيل الوزارة للموارد البشرية على ثقتهما، "ومنحها الفرصة لخدمة الدين والملك والوطن، والمساهمة في العمل على تطوير مسيرة التعليم في السعودية" من خلال موقعها الجديد مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة.

مادة اعلانية

وأكدت منال اللهيبي عزمها "بذل كل الجهد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وفق توجيهات وزارة التعليم لدفع عجلة التعليم وتجويد مخرجاته ومواصلة الإنجازات التعليمية والعلمية في جميع المنافسات العالمية، وتحقيق مستهدفات رؤية الوطن الطموحة 2030 في مجالات التعليم".

من هي منال اللهيبي؟

شاهد.. وزير السياحة السعودي يجدف بقاربه وسط بحيرة سد وادي ترج السعودية شاهد.. وزير السياحة السعودي يجدف بقاربه وسط بحيرة سد وادي ترج

وتمتلك اللهيبي سيرة ذاتية ثرية ومليئة بالإنجازات، حيث إنها حاصلة على بكالوريوس في العلوم الشرعية من كلية التربية في جدة عام 1412، وتدرجت في مهماتها الوظيفية، إذ عملت معلمة للعلوم الشرعية، ثم مشرفة تربوية، ثم رئيسة شعبة العلوم الشرعية، ثم مشرفة مواد نظرية في وحدة تطوير المدارس، ثم مديرة مكتب التعليم في وسط جدة، ثم مديرة إدارة الإشراف التربوي، ثم مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) ومكلفة داخلية (بالبنين)، وأخيرًا تكليفها بمنصب مدير عام التعليم في محافظة جدة.

وتتمتع منال اللهيبي بالشغف بالموقف الصفي وأركانه (معلم، طالب، منهج)، وتحسين التحصيل الدراسي، وتطوير القيادات المدرسية، وتجويد الممارسات الإشرافية، والقراءة والاطلاع. كما أن من إنتاجها العلمي والمعرفي أوراق عمل في العديد من المؤتمرات والملتقيات على مستوى الوزارة وإدارة التعليم، كما أنها حاصلة على العديد من البرامج التدريبية والتطويرية الدولية والمحلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقنية الذكاء الاصطناعي ترتكب أخطاء فادحة في المجال الطبي.. تعرف على القصة تقنية الذكاء الاصطناعي ترتكب أخطاء فادحة في المجال الطبي.. تعرف على القصة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط