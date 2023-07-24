لأول مرة في تاريخ التعليم السعودي.. امرأة تُكلف مديراً للتعليم

أصدر وزير التعليم السعودي يوسف البنيان قراراً بتكليف منال بنت مبارك اللهيبي مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة، وهي تُعد أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السعودية.

وأعربت اللهيبي عن شكرها وتقديرها "للقيادة الرشيدة على الدعم والتمكين والاهتمام ببنات الوطن"، كما عبّرت عن شكرها وتقديرها لوزير التعليم ولوكيل الوزارة للموارد البشرية على ثقتهما، "ومنحها الفرصة لخدمة الدين والملك والوطن، والمساهمة في العمل على تطوير مسيرة التعليم في السعودية" من خلال موقعها الجديد مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة.

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وأكدت منال اللهيبي عزمها "بذل كل الجهد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وفق توجيهات وزارة التعليم لدفع عجلة التعليم وتجويد مخرجاته ومواصلة الإنجازات التعليمية والعلمية في جميع المنافسات العالمية، وتحقيق مستهدفات رؤية الوطن الطموحة 2030 في مجالات التعليم".

من هي منال اللهيبي؟

وتمتلك اللهيبي سيرة ذاتية ثرية ومليئة بالإنجازات، حيث إنها حاصلة على بكالوريوس في العلوم الشرعية من كلية التربية في جدة عام 1412، وتدرجت في مهماتها الوظيفية، إذ عملت معلمة للعلوم الشرعية، ثم مشرفة تربوية، ثم رئيسة شعبة العلوم الشرعية، ثم مشرفة مواد نظرية في وحدة تطوير المدارس، ثم مديرة مكتب التعليم في وسط جدة، ثم مديرة إدارة الإشراف التربوي، ثم مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) ومكلفة داخلية (بالبنين)، وأخيرًا تكليفها بمنصب مدير عام التعليم في محافظة جدة.

وتتمتع منال اللهيبي بالشغف بالموقف الصفي وأركانه (معلم، طالب، منهج)، وتحسين التحصيل الدراسي، وتطوير القيادات المدرسية، وتجويد الممارسات الإشرافية، والقراءة والاطلاع. كما أن من إنتاجها العلمي والمعرفي أوراق عمل في العديد من المؤتمرات والملتقيات على مستوى الوزارة وإدارة التعليم، كما أنها حاصلة على العديد من البرامج التدريبية والتطويرية الدولية والمحلية.