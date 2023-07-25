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النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب
النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

النائب العام في السعودية يأمر بالقبض على متحرش بطفل

العربية.نت - حامد القرشي
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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بقيام شخص بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، فقد صدر أمر النائب العام بسرعة القبض على المذكور، استنادا إلى المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة.

وشدد المصدر على الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي أن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

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