السعودية.. هيئة الأفلام تنظم الجولة الثالثة من ملتقى النقد السينمائي

تنظم هيئة الأفلام الجولة الثالثة من ملتقى النقد السينمائي في نسخته الأولى، والتي ستحتضنها منطقة عسير بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير خلال الفترة من 26 إلى 27 يوليو الحالي، في قرية محمد بن عضوان التراثية بمركز بيحان في بلحمر.

تقام الجولة تحت شعار "المشهدية والفضاء الطبيعي في الأفلام"، وذلك ضمن خمس جولات يجوب فيها الملتقى عددا من مدن المملكة قبل انعقاد مؤتمر النقد السينمائي في شهر نوفمبر المقبل بالرياض.

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في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عيّاف: "يسعى الملتقى بعد نجاح أول جولتين في جدة والظهران إلى مناقشة تأثير الفضاءات الطبيعية في تحديد اتجاه السرد السينمائي وجذب المُشاهد".

واستطرد قائلاً: "ونسعد من خلال وجودنا في منطقة جميلة بطبيعتها الخلابة ومناظرها الساحرة بلقاء مجتمع الأفلام المحلي والذي يشكل فرصة لمناقشة هذه الثيمة مع نقاد وخبراء سينمائيين والحضور الكريم".

جاء اختيار أبها نظرا لمناظرها الخلابة، ومساحاتها الطبيعية كوجهة لملتقى النقد السينمائي القادم، وذلك لاستكشاف المشهد الطبيعي المُثري للأفلام، حيث تتضمن جولة ملتقى النقد السينمائي في عسير جدولا متنوعا من الفعاليات المُعدّة لتحسين قدرة الجمهور على قراءة الفيلم وتحليله.

وتشمل الجولة عروضا سينمائية عدة، من أبرزها: فيلم "الحنين إلى الضوء" (باتريسيو جوزمان، 2010)، وفيلم "ثمة من لا يخاف حتى من هذا الفراغ" (سعيد تاجي فاروقي، 2013)، وفيلم "ذيب" (ناجي أبو نوار، 2014)، وتليه جلسة حوارية نقدية عن فيلم "ذيب" مع ثابت خميس ورشيد الحميدي.

كما ستقدم الفعالية ورشة عمل صوتية مع مصمم الصوت، ومؤلف الموسيقى التصويرية إميل عواد؛ وذلك للتعرف على أهمية الصوت في السينما، وتأثيره على التجربة السينمائية بكاملها، إضافة إلى عروض تقديمية وجلسات حوارية يديرها أكاديميون وخبراء محترفون في المجال السينمائي النقدي لمشاركة معرفتهم ووجهات نظرهم النقدية، حيث ستقدم جلسات الملتقى فرصا قيّمة للتواصل والتعاون، وبناء العلاقات في مجال النقد السينمائي.

يذكر أن جولات ملتقى النقد السينمائي كانت قد انطلقت من مدينة جدة في شهر مارس الماضي، ومنها ارتحلت إلى مدينة الظهران، قبل أن تحط رحالها في جولتها الثالثة في عسير، والتي ستتجه منها إلى مدينة تبوك، ثم إلى مدينة بريدة في آخر جولاته قبل انعقاد المؤتمر الرئيس خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل في الرياض تحت شعار "الفيلم والفن في عالم متغير".

ويأتي مؤتمر النقد السينمائي وجولات الملتقى المصاحبة له ضمن جهود هيئة الأفلام في تطوير القطاع السينمائي بالمملكة بمختلف مجالاته، وذلك ضمن أهدافها الرامية إلى تحويل المملكة لمركز مؤثّر لإنتاج الأفلام والصناعة السينمائية، وخلق بيئة حيوية لصناعة الأفلام، وتمكين المواهب المحلية، وجذب التعاون الدولي.