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المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي

وزارة الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية

دبي - العربية.نت
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، اليوم الأربعاء، سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "ف-15 اس إيه" أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار العميد المالكي إلى استشهاد طاقم الطائرة.

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كما أشار إلى أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

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