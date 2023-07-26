وزارة الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، اليوم الأربعاء، سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "ف-15 اس إيه" أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار العميد المالكي إلى استشهاد طاقم الطائرة.

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كما أشار إلى أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.