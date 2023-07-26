145 فناناً يقدمون لوحات القط العسيري في معرض "ألوان عسير"

حضر النقش العسيري "القط" متجلياً في معرض ألوان عسير، الذي فتح أبوابه للزوار يوم أمس، وتجسدت هوية منطقة عسير في رؤية 145 فنانا وفنانة، من عسير استطاعوا أن يعززوا" الهوية البصرية" للمنطقة من خلال الرسم على الجريد، واستخدام خامات البيئة في منطة عسير من الأحجار والألوان التي تميز المنطقة.

وتعبر الرسومات عن جماليات النقوش العسيرية والمنحوتات التي تجسد حضارة الإنسان في هذه المنطقة، حيث لا يستطيع الزائر لهذا المعرض أن يتجاوز جماليات الألوان والرموز الموجودة في اللوحات التي تحدثت عن دور المرأة العسيرية والأزياء في المنطقة.

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وقد تم الافتتاح من قبل الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير المهندس هاشم الدباغ، معرض "ألوان عسير"، بتنظيم من هيئة تطوير المنطقة، وبالتعاون مع نادي "سعودي آرت للفنون البصرية "، ومنصة "هاوي".

تعزيز الثقافة

كما يجمع المعرض ما يقارب 145 فنانًا وفنانة من هواة الفنون البصرية، وفناني المنطقة الذين نقلوا من خلال فنونهم جمال الأصالة والتراث في منطقة عسير.

يشار إلى أن المعرض يهدف إلى تعزيز ثقافة الفنون البصرية من خلال دمج الفئات المتخصصة والمحترفة مع الهواة المبتدئين في كافة الفنون البصرية، للاستفادة من خبراتهم والاطلاع على أعمالهم بما يساعد العناصر الشابة للوصول إلى مستويات متقدمة من الإتقان والاحتراف.