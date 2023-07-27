الخارجية السعودية: المملكة حريصة على أمن واستقرار النيجر

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تتابع ببالغ القلق تطورات الأحداث الجارية في جمهورية النيجر.

وأكدت حرص المملكة على أمن النيجر واستقرارها وسلامة مؤسساتها، وتضامنها الكامل مع شعب النيجر، داعية الجميع إلى تغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة الوطنية العليا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" الأربعاء.

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محاولة انقلاب

يشار إلى أن النيجر تشهد محاولة انقلاب احتجز خلالها عناصر من الحرس الرئاسي، الأربعاء، الرئيس محمد بازوم بينما منحهم الجيش "مهلة" لإطلاق سراحه.

ولاحقاً، عمد عناصر الحرس الرئاسي إلى تفريق متظاهرين مؤيدين لبازوم حاولوا الاقتراب من المقر الرئاسي حيث يُحتجز في نيامي عبر إطلاق عيارات نارية تحذيرية.

رئيس بنين للقيام بوساطة

فيما يتوجه رئيس بنين باتريس تالون إلى النيجر للقيام بوساطة بعد هذه التطورات، حسب ما أعلن رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو،.

وقال تينوبو إثر لقائه تالون في أبوجا: "سيغادر إلى هناك الآن، إنه في طريقه" إلى النيجر.

"الوضع مقلق"

من جهته، أكد تالون قبل مغادرته أن "الوضع مقلق إلى درجة نتعامل معه بجدية ونتحرك سريعاً، (مع) المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والرئيس تينوبو، رئيس نيجيريا جارة النيجر، ومع بنين جارة النيجر أيضاً"، حسب فرانس برس.

كما أضاف: "أعتقد أنه سيتم استخدام كل الوسائل انطلاقاً من الحاجة إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر، لكن الأمر المثالي هو أن يتم كل شيء بسلام. يجب أن يصحح السلام ذلك. إنه خيارنا الأول. نعتقد أن هذا الأمر سيتم بنجاح".