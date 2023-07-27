انطلاق نظام تقني جديد لتعزيز إدارة المحميات في السعودية

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN، عن إطلاق نظام تقني جديد يعمل على تقييم عملية الحفاظ على المحميات الطبيعية وتعزيز قدرة إدارات المحميات الطبيعية، تحقيقاً لمعايير "القائمة الخضراء" وفقاً للمؤشرات العالمية.

ويمثل برنامج IBEX V1.0 شمولية الإدارة والرقابة لتقييم عمل المحميات، مع متابعة أعمال الحفظ الحالية وقياس مدى توافقها مع المعايير الرئيسية المنصوص عليها في شهادة "القائمة الخضراء" للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

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وتُعدّ معايير "القائمة الخضراء" أفضل المنهجيات العالمية لتوفير حماية فعالة وشاملة لأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض. وتوفّر بذلك دليلاً لمساعدة مشاريع حماية البيئة على تحقيق نتائج مستدامة في مختلف المناطق المحمية. ويتيح اتّباع المعايير المحددة الفرصة للمنظومات البيئية للمساهمة في تعزيز البيئة والقائمين عليها.

وتتضمن "القائمة الخضراء" عدداً من المعايير منها: تواصل الكوادر البشرية مع مختلف الشركاء، وتصميم الخطط لتأمين المحميات، والإدارة الفعالة في مجال الحفاظ على البيئة الطبيعية، ومشاركة مختلف التحديات من التغير المناخي والتحديات المتعلقة بالصحة وغيرها.

ويتيح النظام الجديد للمشرفين تقديم معلوماتٍ مفصلة عن التقييم الذاتي، مع تطبيق المعايير في المجالات الأساسية والتي يجب مواكبتها تماشياً مع أساليب وتوجهات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

ويتيح النظام كذلك لفريق الحياة البرية والتراث الطبيعي التابع للهيئة الملكية لمحافظة العلا استفادة المدراء من التقنيات في إطار العمل الميداني، بما يتيح لهم توثيق ودراسة وتقييم مسار وفعالية المشروع.

وتؤكد الهيئة الملكية لمحافظة العلا التزامها الكبير بجهود حماية البيئة الطبيعية في محافظة العلا المتمثلة في دعم وتمكين المحميات وإدارة التراث الطبيعي ودعم إدارة واستعادة الطبيعة البرية.