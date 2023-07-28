السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية للاحتجاج على حرق نسخة من القرآن

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أصدرته في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الدنماركية، وتم تسليمها مذكرة احتجاج على حرق نسخة من المصحف في كوبنهاغن "تتضمن مطالبة المملكة بوقف هذه

الأعمال المشينة".



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