هذه المدة الباقية على انتهاء أجواء موسم حرارة "القيظ"

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن آخر أيام الصيف هي جدحة وجمرة القيظ، الجدحة 26 يومًا والجمرة مثلها ومجموعها 53 يومًا، أي شهري يوليو وأغسطس تقريبًا، في حين ودعنا الآن زدحة القيظ، وباقٍ علينا جمرة القيظ "المرزم والتليبين".

وأوضح الزعاق في فيديو "العربية" قائلا: "قبل شهر يوليو مربعانية القيظ، في بداية اشتداد الحرارة، بعد شهر أغسطس موسم القويظة وفيها بداية انكسار حدة الحرارة".

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وتابع الزعاق: "نحن الآن في موسم المرزم، والعامة يقولون إذا دخل المرزم شد المحزم أي شد الحزام، لماذا؟ لأننا في موسم الجد في جني الثمار الصيفية.. هذه الكلمة فيها حكمة وفيها نصيحة وفيها منهج، الحكمة خلك جاد بحياتك، النصيحة خلك واقف على حلالك، والمنهج لا تهمل كلام أجدادك، "والذي ليسه له أول.. ليس له ثاني".

من جهة أخرى، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم (الجمعة)، على عدة مدن في مناطق مكة المكرمة والشرقية والرياض.

وتأتي مكة المكرمة والخرج والأحساء وحفر الباطن في الأعلى حرارة بمقدار 47 درجة مئوية، بينما تصل في الرياض والدمام 46، وفي المدينة المنورة وجدة 45 درجة، كما يُتوقع أن تُسجل في أبها 34 درجة، و46 درجة في بريدة، و41 درجة في تبوك ونجران.

وحذر تقرير الأرصاد من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق من مكة المكرمة إلى جازان، مبيناً أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان وعسير وشرورة بنجران، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.