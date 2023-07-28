شاهد.. تفاعل السعوديين مع قصة تبني الطفل "عبدالإله"

أثارت قصة تبني طفل يتيم من جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، مشاعر السعوديين، وذلك بعد أن نشرت الجمعية عبر حسابها الرسمي في موقع "X" أو "تويتر" سابقاً مقطع فيديو لردة فعل مواطن وزوجته لحظة احتضانهما طفلاً، بعد حرمان 11 عاماً من الإنجاب.

وفي تفاصيل الفيديو ظهر المواطن وزوجته يحتضنان الطفل، وقامت الأخيرة بالسجود على الأرض، وهي تبكي، تعبيراً عن فرحتها، وقالت الأم الحاضنة مستورة إنها تعتبر احتضان طفلها عبدالإله نعمة من الله عز وجل وجبرا لقلبها، وأضاف زوجها: "نسأل الله أن نؤدي الأمانة على أكمل وجه"، في الوقت ذاته تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الفيديو داعين الله عز وجل أن يكتب لهما الأجر وأن يعينهما على حمل هذة الأمانة.

مادة اعلانية

يذكر أن جمعية الوداد الخيرية.. الشريك الاستراتيجي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ضمن ما نصت عليه في جانب تمكين المنظمات غير الربحية بهدف تعظيم أثر خدماتها لصالح هذا المجتمع الحيوي في وطن الخير والعطاء، حيث تتولى جمعية الوداد بموجب اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية جميع الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية بالمملكة العربية السعودية من حيث استلامهم وتوفير الرعاية المؤقتة لهم وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة وفق الشروط المعتمدة.