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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي تعزيز العلاقات

شهد اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات

العربية.نت
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، اليوم الخميس، مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.

فيما حضر من الجانب الأميركي، السفير الأميركي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، وكبير مستشاري الرئيس للطاقة آموس هوكستين، والمستشار القانوني في مجلس الأمن القومي جيك فيليبس ومستشارة أولية لمستشار الأمن القومي أريانا بيرينغو.

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