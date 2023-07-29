اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
القبض على المعتدي على امرأة

تبوك.. شاهد شخصاً يضرب امرأة بوحشية وسط حديقة عامة.. والشرطة تقبض عليه

جارٍ القبض على من وثق ونشر المحتوى، لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تداول رواد التواصل في السعودية فيديو لشخص يضرب امرأة ويعتدي عليها في إحدى الحدائق العامة في منطقة تبوك، وأظهر الفيديو محاولة المرأة حماية نفسها من هجوم الرجل عليها وضربها بعنف ووحشية، ما أثار غضب السعوديين لمثل هذه التصرفات في الأماكن العامة.

من جهتها، أعلنت شرطة منطقة تبوك، القبض على مواطن لاعتدائه على امرأة بالضرب في أحد الأماكن العامة. وأوضح الأمن العام في بيان، أنه جرى إيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

مادة اعلانية

وأشار إلى أنه جارٍ القبض على مَن وثق ونشر محتوى مرئياً بذلك، لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ارتفاع إيجارات المساكن يفاقم معاناة اللاجئين السودانيين في إثيوبيا ارتفاع إيجارات المساكن يفاقم معاناة اللاجئين السودانيين في إثيوبيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط