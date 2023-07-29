تبوك.. شاهد شخصاً يضرب امرأة بوحشية وسط حديقة عامة.. والشرطة تقبض عليه

تداول رواد التواصل في السعودية فيديو لشخص يضرب امرأة ويعتدي عليها في إحدى الحدائق العامة في منطقة تبوك، وأظهر الفيديو محاولة المرأة حماية نفسها من هجوم الرجل عليها وضربها بعنف ووحشية، ما أثار غضب السعوديين لمثل هذه التصرفات في الأماكن العامة.

🎥 | شرطة منطقة تبوك تقبض على شخص لاعتدائه على امرأة بالضرب pic.twitter.com/0HmIY9PPPL — الأمن العام (@security_gov) July 28, 2023

من جهتها، أعلنت شرطة منطقة تبوك، القبض على مواطن لاعتدائه على امرأة بالضرب في أحد الأماكن العامة. وأوضح الأمن العام في بيان، أنه جرى إيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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وأشار إلى أنه جارٍ القبض على مَن وثق ونشر محتوى مرئياً بذلك، لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.