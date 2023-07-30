الخارجية السعودية: ندين الهجوم الذي وقع شمال غربي باكستان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.

وجددت التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربة عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما قدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

44 قتيلاً

يذكر أن 44 شخصاً قتلوا على الأقل وجرح العشرات، الأحد، في تفجير انتحاري خلال تجمع سياسي موال لحركة طالبان شمال غربي باكستان، حسب ما أعلن مسؤولون.

وأظهرت مشاهد من مكان التفجير نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جثثاً ممدة في أنحاء موقع الانفجار، فيما كان متطوعون يساعدون على نقل المصابين المضرجين بالدماء إلى سيارات إسعاف.

إلى ذلك تزامن التفجير مع زيارة مرتقبة لوفد صيني رفيع يضم نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، ويتوقع وصوله مساء الأحد إلى العاصمة.