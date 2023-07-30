فاجعة مؤلمة.. وفاة 4 أطفال أثناء نومهم في حريق بالأحساء

أثارت حادثة أليمة مشاعر السعوديين، بعد وفاة أربعة أطفال في حريق نشب بمنزلهم في مدينة العمران بالأحساء -شرق السعودية- خلال غياب الوالدين عن البيت، وقد عبر السعوديون عن حزنهم لهول الفاجعة الأليمة لمصاب الأسرة.

وفي التفاصيل، اندلع حريق في منزل مدرب المبارزة في نادي العدالة الوطني علي بن إبراهيم العبيد، والذي كان بداخله أبناؤه الأربعة (هبة 10 سنوات، وحسين 9 سنوات، وليان سنتين، ورهف سنة)، ما أسفر عن وفاتهم، وقد بدأ الحريق من الدور الأرضي ثم امتد للطابق الثاني حيث يوجد المنزل، بمدينة العمران في الأحساء.

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والد الأطفال قال لـ "العربية.نت" إن الحريق كان بسبب تماس كهربائي في الدور الأول، وتسبب الحريق باختناق الأطفال خلال نومهم، مضيفاً: "هي إرادة الله في هذا المصاب وليس أمامنا سوى الصبر والاحتساب".

من جانبه، قدم الاتحاد السعودي للمبارزة تعزيته للمدرب علي العبيد، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" معربين عن خالص التعازي وأصدق المواساة، وسائلين الله أن يتغمد أبناءه الأربعة بواسع الرحمة وأن يدخلهم فسيح جناته.

فيما قدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي خالص العزاء وصادق المواساة إلى مدرب فريق المبارزة في وفاة أبنائه الأربعة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمه الصبر والسلوان.

من جهتها أعلنت فرق الدفاع المدني بالأحساء عن وقوع حريق في منزل بقرية أبو ثور، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.