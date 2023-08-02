كادت تدهسه سيارة.. شاب سعودي ينقذ طفلاً في الجوف
الشاب صالح حجاج الصالح روى لـ"العربية" تفاصيل الحادثة التي وثقها مقطع فيديو
أنقذت سرعة بديهة مواطن سعودي، طفلاً من حالة دهس وشيك وذلك في أحد الشوارع الرئيسية في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف.
وقام صالح حجاج الصالح بموقف بطولي سريع لإنقاذ الطفل من الدهس بعدما انطلق الطفل ذو الثلاثة أعوام باتجاه طريق الملك عبد العزيز السريع وقت مرور المركبات بسرعة عالية، ليلحقه الصالح بشكل سريع ويمسك به قبل أن يتم دهسه.
وروى الصالح تفاصيل الحادثة في حديث مع "العربية" قائلاً: "كنت في أحد المطاعم في دومة الجندل بمنطقة الجوف، وشاهدت أحد الأطفال يقوم باستغفال والديه ويخرج نحو الطريق السريع، فقمت باللحاق به، والحمد لله الذي جعلني سببا في إنقاذ حياته".
وقد أظهر فيديو الطفل وهو يركض وسط الطريق المخصص للسيارات، فيما هب الصالح وقام وركض خلفه وتمكن من اللحاق به، وإنقاذه من الدهس أسفل إطارات إحدى السيارات التي قام قائدها بتهدئة السرعة.
هذا الموقف أثار تفاعل العديد من الناس المتواجدين بالموقع وداخل المطعم كما ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على شجاعة الصالح وسرعة بديهته.
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