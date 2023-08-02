"العِقال السعودي" يلفت أنظار زوار مهرجان جرش
الحرفي محمد السلطان شرح لـ"العربية.نت" وزوار معرض جرش في الأردن مراحل تصنيع العقال الحساوي
لفت ركن صناعة العُقُل، بجناح المملكة العربية السعودية المشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023 في الأردن، زوار المهرجان بدورته 37 بفضل الطريقة اليدوية القديمة التي تصنع بها العُقُل التقليدية وبفضل العِقال "الزري" المطعّم بخيوط الذهب.
وأوضح صانع العُقُل، الحرفي محمد السلطان، أن محافظة الأحساء اشتهرت بجودة صناعتها للعُقل، مضيفاً أن طلبات تصنيع العِقال الحساوي تأتي من جميع دول الخليج والأردن ودول عربية أخرى.
وقال إن "تصنيع العِقال يمر بثلاث مراحل، تبدأ بلف الخيط، وإعداد الحشوة، وتقفيل العِقال، فيما تزداد المراحل في النوع الملكي، وذلك بلف الزري وربط أضلاع العِقال بعضها ببعض. ولكل مرحلة من هذه المراحل ترتيبات مختلفة تتطلب إتقاناً في البرم والطاق".
وتابع: "ورثت هذه الصناعة من أبي الذي ورثها من جدي، حيث أعمل بهذه المهنة منذ 22 عاماً، عندما كان عمري 8 أعوام، وكنت حينها أجيد تصنيع عِقال الزري المجهز بخيط الفضة والمطلي بالذهب بعيار 10 قيراط، وكذلك أقوم بتجهيز الحشوات ذات الألوان الثلاثة: الأسود والرصاصي والأبيض".
وكان الجناح السعودي بمهرجان جرش قد افتتح أبوابه للزوار الخميس الماضي، مقدماً صورة وافية عن حضارة وتراث المملكة، وجهودها في الحفاظ على الإرث العريق من الضياع والاندثار، في مشاركة تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
ويمثل المملكة في مشاركتها بمهرجان جرش، الذي تنظمه وزارة الثقافة الأردنية خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس بمدينة جرش التاريخية، ثلاث هيئاتٍ ثقافية هي هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة التراث، وهيئة الموسيقى.
وتتضمن المشاركة السعودية احتفاءً بعام الشعر العربي، ومعرضاً مصوّراً يسلط الضوء على مواقع التراث العالمي المسجلة في اليونسكو.
-
رفضت الزواج به فأنهى حياتها طعناً.. مقتل شابة يمنية بمركز تجاريالشابة تدعى فاطمة محمد عمر (23 عاما) تعرضت لطعنات عبر السلاح الابيض "سكين" إحداها في عينها من قبل زميلها بالعمل اليمن
-
إتاحة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني بريطانيا لدخول السعوديةتمنح مدة إقامة تصل إلى 6 أشهر سياحة وسفر
-
اليمن.. "يوتيوب" تغلق 4 قنوات جديدة تابعة للحوثيينفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت جماعة الحوثيين إن إدارة شركة يوتيوب أغلقت في إجراء مماثل 21 قناة تابعة لها، كان لديها أكثر من نصف مليون مشترك اليمن