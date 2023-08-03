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علما السعودية والكويت

السعودية والكويت تؤكدان على الملكية المشتركة للثروات في حقل الدرة

تجدد السعودية والكويت دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض

قناة العربية
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن السعودية والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تجدد السعودية والكويت دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

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