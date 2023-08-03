في أكسفورد.. تأهيل 15 طالباً سعودياً لبرامج الذكاء الاصطناعي

تأهل 15 طالبا جامعيا سعوديا لتلقي حزمة من البرامج التعليمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لتطوير قدراتهم، ويتم تدريب الطلاب في المعسكر الصيفي للذكاء الاصطناعي الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" بالتعاون مع البرنامج الصيفي لكلية ليدي مارغريت هول، وذلك في مقر جامعة أكسفورد البريطانية.
ويتلقى الطلبة الذين تم ترشيحهم وفق معايير عالية من مختلف جامعات السعودية، حزمة من البرامج التعليمية المتعلقة بمجالات الذكاء الاصطناعي بغية تطوير قدراتهم في هذه المجالات التقنية المتقدمة على مدى 8 أسابيع.
كما يتكامل برنامج جامعة أكسفورد مع البرنامج القائم في جامعة كاوست في ثول الذي يواصل فيه الطلبة الجامعيون تدريبهم بعد انتهاء فترة تدريب طلاب وطالبات الثانوية العامة.
يذكر أن هذا المعسكر أحد المعسكرات الثلاثة التي أطلقتها "سدايا" و"كاوست" لطلبة المرحلتين الجامعية والثانوية ما بين مقري جامعة كاوست وجامعة أكسفورد، بهدف تعزيز مهاراتهم في معالجة اللغات الطبيعية، والتعرّف على شبكات الذكاء الرسومية.
ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار جهود "سدايا" بالتعاون مع "كاوست" نحو تنمية القدرات البشرية وتزويد جيل اليوم بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وفق أحدث الممارسات العالمية.
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