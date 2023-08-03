"نحلم ونحقق".. الهوية الجديدة لليوم الوطني السعودي الـ93

تحت شعار "نحلم ونحقق"، أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، الهوية الجديدة لليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية والذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام.

واستلهمت الهوية من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة، إذ انعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها المملكة في رؤية السعودية 2030، وهو ما جعلها ترسخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.

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تتجاوز حدود السماء

وجاء الشعار الفني كفُرشة رسام حالم يخط أحرفه بعذوبة وانسيابية تتجاوز حدود السماء، ويرسم حدود أرض المملكة التي تحتضن الحلم، بعزيمة وإصرار تجعل منه حقيقة ثابتة راسية كالجبال.

وبخط اليد كتبت الأحلام لترسخ في الأذهان "هكذا يخطط الحالمون أهدافهم بالحياة ليبدؤوا رحلة التحقيق بخطوات مدروسة وواثقة"، فيما استلهمت الألوان من ألوان الخفاق الأخضر وطبيعة الأراضي الغنية للمملكة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للترفيه كانت دعت جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى استخدام وتوحيد الهوية المعتمدة لليوم الوطني الـ93، وذلك عبر مختلف التطبيقات من خلال تحميل دليل الهوية بالدخول على الرابط التالي: https://nd.gea.gov.sa/.

واحتوى الموقع على الإرشادات الخاصة بالشعار وطريقة استخدامه بمختلف التطبيقات.