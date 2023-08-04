بالصور.. الأزياء السعودية تستقطب زوار بيت الشعَر بكوريا الجنوبية

استقطبت الأزياء الشعبية والرسمية الرجالية والنسائية للمملكة العربية السعودية اهتمام زوار بيت الشعر الذي أقامته جمعية الكشافة العربية السعودية بأرض المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرون؛ والذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي في كوريا الجنوبية بمشاركة أكثر من 43 ألف شاب وشابة يمثلون 158 دولة حول العالم، تحت شعار "ارسم حلمك".

وحرص زوار بيت الشعر السعودي من الجنسين على ارتداء تلك الأزياء، والتقاط الصور التذكارية بها، بل يحرص البعض منهم على تدوين معلومات عن كل زي، وما هي المناسبات التي يتم ارتداؤه فيها والتعرف على أجزائه، خاصة أنها قد تنوعت تلك الملابس الرجالية والنسائية التي تمثل الأزياء الرسمية الشعبية التراثية في جميع مناطق المملكة.

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وخلال تلك الفعالية المثيرة والمستقطبة لزيارة الجناح السعودي، وطلبت إحدى المشاركات من إحدى الدول الأوروبية أن يتم منحها أحد الأزياء النسائية والذي اعتبرته من أجمل ما رأت من الأزياء الذي هو تخصصها الدراسي، وأنها بحاجة إلى الاستفادة منه في تصاميمها.

كما شهدت الأيام الماضية حرص الشبان المشاركين في المخيم على ارتداء الشماغ والثوب المرودن والعقال المقصب والتقاط الصور التذكارية بعدة طرق بل وحرص البعض على توثيقه بالفيديو.