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في جدة.. السعودية تستضيف اجتماعاً بشأن أوكرانيا

دبي - العربية.نت
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تستضيف السعودية غداً السبت، اجتماعاً لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة.

أوكرانيا: عقد اجتماع دولي بالسعودية بشأن خطة مقترحة للسلام مع روسيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا أوكرانيا: عقد اجتماع دولي بالسعودية بشأن خطة مقترحة للسلام مع روسيا

وتأتي استضافة هذا الاجتماع استمراراً للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، مبديا استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.

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وتتطلع حكومة المملكة أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.

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