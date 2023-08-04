60 لاعبة سعودية تتنافسن في دوري قولدن سنت للبلياردو

تنطلق ظهر غد السبت منافسات الجولة الثالثة من دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات والتي تقام يومي السبت والأحد الموافق 5 و6 من شهر أغسطس الجاري على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض بمشاركة 60 لاعبة تمثل 13 ناديا هي "قفار، الأهلي، الوطني، الشباب، الطائي، جدة يونايتد، نادي الصم بالدمام، نادي الصم بالرياض، الصقور، مضر، الوحدة، الشعلة، الدرعية".

وتصدر نادي الوطني ترتيب الأندية في دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات بعد ختام الجولة الثانية التي أقيمت الشهر الماضي في حائل وجاء نادي الأهلي في المركز الثاني ونادي مضر في المركز الثالث ونادي الشباب في المركز الرابع.

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وكان الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر برئاسة الدكتور ناصر الشمري قد نجح في إيجاد راعي لدوري السيدات بعد أن وقع مع شركة قولدن سنت كراعي رسمي لدوري البلياردو للسيدات وتم إطلاق مسمى قولدن سنت على دوري السيدات الذي يقام هذا الموسم بنظام التجمع.