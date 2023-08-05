السفارة السعودية في بيروت لمواطنيها: غادروا سريعاً

حذرت السفارة السعودية في لبنان، المواطنين السعوديين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، داعية إياهم إلى سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية.

تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية pic.twitter.com/QNeaPqnZBa — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) August 4, 2023

وأكدت السفارة أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع، كما نوهت بالتواصل معها في حالات الطوارئ عبر الأرقام التابعة لها.

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وتتزامن تلك الأحداث التي اتسعت وتيرتها بين أطراف عديدة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لتفجير مرفأ بيروت اللبناني، وتجمع آلاف من أهالي ضحايا تفجير المرفأ للمطالبة بمحاسبة المتسببين بالحادث الذي ذهب ضحيته مئات الأشخاص.

وكانت الحكومة اللبنانية قد خصصت يوم 4 أغسطس من كل عام يوم حداد وطنيا، ودعت لإقفال المؤسسات العامة والجهات الحكومية.